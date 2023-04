Die Anleger seien überraschend zuversichtlich angesichts von Rezessionssorgen, Inflationsängsten und möglichen Rückgängen der Unternehmensgewinne, stellte Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades fest. Nach dem ruhigen Vormittagsgeschäft sei allerdings mit zunehmender Volatilität am Nachmittag zu rechnen. Denn dann stehen die US-Verbraucherpreise an. "Das Inflationsthema ist für viele Spekulationen und Konjunkturentwicklungen verantwortlich und hat nicht an Brisanz verloren", merkte Marktexperte Andreas Lipkow an.