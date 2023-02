Die Einzelsektoren standen ganz unter dem Eindruck der Unternehmenszahlen. Telekomwerte profitierten dabei von dem deutlichen Plus von Orange , die um 5,6 Prozent anzogen. Zahlen und der neue Strategieplan des französischen Mobilfunkunternehmens kamen damit offenkundig gut an. Auch Medienwerte waren gefragt. Der britische Konzern Relx will nach einem erfolgreichen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Die Papiere stiegen in London zum Handelsstart auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 1,1 Prozent.