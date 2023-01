Im europäischen Vergleich hatten am Montag Immobilienaktien die Nase vorn: Ihr Subindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 zog um 1,4 Prozent an. Auch in den ersten Wochen des neuen Jahres hat sich der davor noch geschmähte Sektor mit am stärksten erholt, wie das Plus von 13 Prozent zeigt. 2022 hatten Immobilientitel angesichts der steigenden Zinsen auf den Verkaufszetteln der Anleger weit oben gestanden. Nun regen sich zunehmend Hoffnungen, dass die fast weltweit zu beobachtenden Leitzinsanhebungen der Notenbanken im Jahresverlauf ein Ende finden könnten.