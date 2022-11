"Die Wall Street steht vor einem langen Wochenende und der Frage, wie in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft anlaufen wird, das traditionell mit Thanksgiving und dem Black Friday eingeleitet wird", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robo Markets. "Bis hier erste Zahlen auf dem Tisch liegen, dürften sich die Anleger in der aktuellen Konsolidierungsphase weiter zurückhalten." So wird am Donnerstag wegen "Thanksgiving" nicht und am Freitag nur verkürzt gehandelt. Viele Investoren nutzen das für ein langes Wochenende.