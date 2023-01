An der Spitze der Gewinner standen die Einzelhandelswerte. Aktien von Next zogen deutlich an, nachdem der britische Einzelhändler mit seiner Gewinnprognose die Erwartungen übertroffen hatte. Nach Ansicht von Analysten war das Weihnachtsgeschäft der Grund dafür. Das liess auch andere Werte der Branche nicht unberührt. So zogen H&M um 4,3 Prozent an.