Verluste erlitten zyklische und zinssensible Werte, während defensive Sektoren sich besser hielten. Die am Vortag noch starken Technologiewerte lagen am Ende des Feldes, das Schwergewicht ASML sank um 1,7 Prozent. Neue Zahlen eines anderen niederländischen Unternehmens kamen dagegen gut an. Ahold Delhaize hatte seine Gewinnprognose deutlich angehoben und will eigene Aktien im Milliardenwert zurückkaufen. Der Titel stieg um 0,3 Prozent.