Europas wichtigste Aktienindizes haben ihre Gewinne am Mittwoch weiter ausgebaut. Mit positiven Vorgaben der Wall Street zog der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag um 0,91 Prozent auf 3495,19 Punkte an. In Paris gewann der Cac 40 0,6 Prozent auf 6103,67 Punkte. Der britische FTSE 100 tendierte dagegen kaum verändert. Schwächelnde Rohstoffwerte belasteten hier etwas.

19.10.2022 12:17