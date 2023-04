Zudem hofften die Märkte auf die US-Berichtssaison, fügte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets hinzu. Mit den beiden Grossbanken Goldman Sachs und Bank of America stehen Zahlen von bedeutenden Adressen auf dem Programm. Doch damit nicht genug. "Nach Börsenschluss an der Wall Street wird sich dann noch der Streaming-Anbieter Netflix in die Bücher schauen lassen, der in den vergangenen Quartalen immer für eine Überraschung gut war", merkte Molnar an.