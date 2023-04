Die zurückhaltende Entwicklung an Europas Aktienmärkten hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Zwar erholten sich die Börsen etwas von den Verlusten am Vortag, doch die Veränderungen blieben überschaubar. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,25 Prozent auf 4309,02 Punkte. Ähnlich war das Bild an den grossen Länderbörsen. Der französische Cac 40 stieg um 0,25 Prozent auf 7334,67 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,45 Prozent auf 7697,62 Punkte anzog.

06.04.2023 12:09