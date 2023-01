Die europäischen Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Wie schon in den Vortagen hielten sich die Veränderungen in Grenzen. Zuletzt zog der EuroStoxx 50 um 0,59 Prozent auf 4172,38 Punkte an. Der französische Cac 40 kletterte um 0,68 Prozent auf 7091,80 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,23 Prozent auf 7761,77 Zähler stieg.

26.01.2023 12:21