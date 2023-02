Gefragt waren auch Bankaktien. Hier kamen die Zahlen von BNP Paribas gut an. Die französische Grossbank hatte im vergangenen Jahr dank der höheren Zinsen den Gewinn auf mehr als zehn Milliarden Euro gesteigert. Da sie zudem nun auch viel Geld aus dem Verkauf des US-amerikanischen Instituts Bank of West an die Bank of Montreal einnehmen, wollen die Franzosen rund fünf Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Anteile stecken. Ausserdem erhöhte die Bank das Ziel für die Eigenkapitalrendite im Jahr 2025 etwas. An der Börse sorgte all das für ein Plus von 2,3 Prozent, obwohl das Ergebnis etwas schwächer als von Experten erwartet ausgefallen war. Auch andere Werte des Sektors waren gefragt.