Technologiewerte waren erneut gesucht. Nach dem jüngsten Paukenschlag der Nvidia-Zahlen für die Technologiebranche hatte mit Marvell Technology ein weiteres US-Unternehmen der Branche mit starken Ergebnissen nachgelegt. Das Schwergewicht ASML zog um 2,4 Prozent an. Noch besser entwickelten sich Atos mit 5,6 Prozent Aufschlag. Ein günstiges Urteil in den USA zu einem Tochterunternehmen des französischen IT-Dienstleisters stützte. Noch stärker als die Technologietitel gewannen die Rohstoffwerte. Anziehende Metallpreise bescherten ArcelorMittal ein Plus von 2,2 Prozent.