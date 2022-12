Bevorstehende US-Inflationsdaten haben die Anleger in Europa am Mittwoch nicht bange gemacht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann in den ersten anderthalb Stunden des Handels bis zu 0,7 Prozent auf 3949 Punkte. Zuletzt kaum er wieder etwas zurück auf 3935 Punkte.

13.12.2022 11:18