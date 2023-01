Nicht ganz so stark tendierten die Pharmawerte, die lediglich leichte Aufschläge verzeichneten. Hier entwickelten sich Roche überdurchschnittlich. Das Schweizer Schwergewicht hat die Zulassung des Präparats Xofluza in der EU künftig auch zur Behandlung von Kindern erhalten. Mit dieser Zulassung ist es das erste orale Grippemittel in Einzeldosis, das in Europa für Kinder zugelassen ist.