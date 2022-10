In Grossbritannien keimte am Montag die Hoffnung auf, dass Premierministerin Liz Truss ihre Steuersenkungspläne weiter zusammenstreicht. Der neue Finanzminister Jeremy Hunt will laut Bloomberg am Mittag vor die Presse treten. Ökonomen warnen, dass Truss' Pläne ein Loch von bis zu 50 Milliarden Pfund in den britischen Haushalt reissen könnten.