Die Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag geschwächelt. Nach der verhaltenen Entwicklung zu Wochenbeginn sank der EuroStoxx 50 am Mittag um 0,72 Prozent auf 4240,56 Punkte. Auf Länderebene ging es für den französischen Cac 40 um 0,63 Prozent auf 7289,38 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100 sank um 0,3 Prozent auf 7990,67 Punkte.

21.02.2023 12:03