"Sowohl Käufer als auch Verkäufer halten sich zurück, der Markt befindet sich weiterhin in einer Patt-Situation", stellte Kapitalmarktmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarktes fest. Hintergrund seien die laufende Berichtssaison sowie eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten am Nachmittag. Dabei haben einige Quartalsberichte wichtiger Unternehmen zuletzt enttäuscht. "Die gedämpften Aussichten der Unternehmen sorgen derzeit für Gewinnmitnahmen oder Verkäufen bei den betroffenen Aktien", merkte Marktexperte Andreas Lipkow dazu an.