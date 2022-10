Europas wichtigste Aktienindizes haben am Donnerstag zumeist leicht nachgegeben. Verluste an der Wall Street und einige enttäuschende Quartalszahlen bremsten die Märkte aus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,25 Prozent auf 3462,59 Punkte. In Paris trat der Cac 40 mit 6041,50 nahezu auf der Stelle, der britische FTSE 100 tendierte mit 0,12 Prozent auf 6916,60 Punkte etwas leichter.

20.10.2022 12:14