Europas Börsen haben am Dienstag leicht nachgegeben. Die nach wie vor ungelöste US-Schuldenkrise hielt die Finanzmärkte erneut in Zaum. Der EuroStoxx 50 gab am späten Vormittag um 0,54 Prozent auf 4361,83 Punkte nach. Der französische Cac 40 sank um 0,97 Prozent auf 7405,98 Zähler, während der britische FTSE 100 sich mit 0,11 Prozent auf 7779,65 Punkte besser hielt.

23.05.2023 11:55