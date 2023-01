Langsam scheint sich an Europas Börsen eine vorsichtigere Haltung zu etablieren. Gelang es am Vortag noch, die leichten Verluste aus dem frühen Handel bis Börsenschluss aufzuholen, haben die Standardwerte am Mittwochmittag erneut im Minus gelegen. Zuletzt gab der EuroStoxx 50 um 0,57 Prozent auf 4129,18 Punkte nach. Der französische Cac 40 sank um 0,42 Prozent auf 7020,74 Punkte, während der britische FTSE 100 kaum verändert tendierte.

25.01.2023 12:07