In Stockholm schnellten die Papiere des Biopharmaunternehmens BioArctic um rund neun Prozent in die Höhe. Nach dem Alzheimer-Misserfolg von Roche sei ein Konkurrent der Schweden für das Alzheimer-Mittel Lecanemab aus dem Rennen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli von der kanadischen Bank RBC. Lecanemab habe den Verfall der kognitiven Fähigkeiten von Alzheimer-Patienten in seiner Studie gegenüber Placebos deutlich signifikanter verlangsamt.