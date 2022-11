Wenn es vor dem Wochenende auch bedächtiger zuging, so hat sich die Lage an den Finanzmärkten mit den überraschend günstigen US-Inflationsdaten vom Vortag doch merklich aufgehellt. "Auch wenn nicht alle Probleme aus der Welt geschaffen wurden und vor allem geopolitische Risikofaktoren bleiben, ist damit vorerst eine weitere Stabilisierung an den internationalen Kapitalmärkten wahrscheinlich", so Carsten Mumm, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Donner & Reuschel.