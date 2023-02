Ein kleines Plus von 0,6 Prozent im schwächeren Marktumfeld verbuchten die Papiere von Safran . Sie stiegen damit auf den höchsten Stand seit Februar 2020, kurz bevor die Corona-Pandemie einen Börsencrash auslöste. Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern rechnet 2023 mit viel Rückenwind. Konzernchef Olivier Andriès erhofft sich auch von der schrittweisen Wiedereröffnung des Flugverkehrs in China eine starke Nachfrage bei seinen Kunden, nachdem sich das Land infolge der Corona-Pandemie und immer wiederkehrenden Lockdowns abgeschottet hatte. Zudem dürfte Safran vor allem in Frankreich von erhöhten Verteidigungsbudgets infolge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine profitieren.