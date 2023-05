Negative Impulse lieferten zudem schwache deutsche Konjunkturdaten: Das Ifo-Geschäftsklima trübte sich im Mai erstmals seit einem halben Jahr wieder ein und verfehlte die Erwartungen. "Der Rückenwind nach der Corona-Pandemie hat an Kraft verloren", merkte Volkswirt Jörg Zeuner von der Fondsgesellschaft Union Investment an. "Der deutschen Wirtschaft wird es schwerfallen, in den kommenden Quartalen viel Schwung zu gewinnen."