Europas Börsen haben am Montag mehrheitlich an die vorangegangene starke Handelswoche angeknüpft. Dabei erreichte der EuroStoxx 50 mit zeitweise mehr als 3900 Punkten den höchsten Stand seit April. Der nachlassende Zins- und Inflationsdruck in den USA stütze die Bewertungen und stabilisiere den wachstumsstarken Technologiesektor, schrieben die Strategen der US-Bank JPMorgan. Am Donnerstag hatte eine überraschend deutliche Abschwächung der US-Verbraucherpreise eine Rally ausgelöst. Positive Impulse lieferten zu Wochenbeginn Medienberichte über geplante umfangreiche Massnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen.

14.11.2022 18:46