Der britische FTSE 100 verlor deutlichere 0,86 Prozent auf 6826,15 Punkte. Im Vereinigten Königreich habe die Bank of England (BoE) erneut für Verwirrung gesorgt, sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets. So habe BoE-Chef Andrew Bailey auf der IWF-Tagung am Dienstag gesagt, dass die Zentralbank ihre Notkäufe von Staatsanleihen wie geplant zum Ende dieser Woche beenden werde. Stunden später meldete dann die "Financial Times", die BoE habe andere Banken informiert, dass sie das Programm möglicherweise fortsetzen werde. Schliesslich habe die BoE dann bekräftigt, dass die Anleihekäufe am Freitag enden werden.