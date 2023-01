Mit Blick auf die Sektoren waren die Automobilaktien die grössten Verlierer. Hier drückte auf die Stimmung, dass der US-Elektroautopionier Tesla wegen einer wohl trägen Nachfrage und eines harten Wettbewerbs die Preise nun offenbar auch in Europa und den USA deutlich senkt. Tesla-Aktien gerieten an der Wall Street unter Druck. Zudem nahmen Anleger bei Autotiteln Gewinne mit. Der Autosektor war im neuen Jahr mit plus zwölf Prozent deutlich besser gelaufen als der Gesamtmarkt. In Paris fielen die Papiere von Stellantis um 3,8 Prozent und Renault verloren 1,5 Prozent.