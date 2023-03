Der EuroStoxx 50 überwand nach einem freundlichen Start eine Schwächephase und baute am Nachmittag seine Gewinne aus. Im Einklang mit den klar ins Plus gedrehten US-Börsen schloss der Leitindex der Eurozone 2,03 Prozent höher bei 4116,98 Punkten, was aber nicht ausreichte, um den Vortagsverlust auszugleichen. Der Pariser Cac 40 gewann letztlich ebenfalls 2,03 Prozent auf 7025,72 Punkte, während der britische FTSE 100 lediglich ein Plus von 0,89 Prozent auf 7410,03 Punkte schaffte.