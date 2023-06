Der EuroStoxx 50 beendete den ersten Tag im Juni mit einem Plus von 0,94 Prozent auf 4257,61 Punkte. Im Mai hatte der Leitindex der Eurozone mehr als drei Prozent verloren. Allein im bisherigen Wochenverlauf waren es bis gestern zweieinhalb Prozent gewesen. Der französische Cac 40 stieg am Donnerstag um 0,55 Prozent auf 7137,43 Zähler. Anders als der Eurostoxx hatte er im Mai kein neues Jahreshoch mehr erreicht und auf Monatssicht sogar mehr als fünf Prozent verloren. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es an diesem Donnerstag um 0,59 Prozent aufwärts auf 7490,27 Punkte.