Auf dem europäischen Sektortableau gab es am Montag nur Gewinner. Zu den grössten Gewinnern im marktbreiten Stoxx Europe 600 zählte mit plus zwei Prozent der Index der Handelsunternehmen . Er profitierte von einem positiv aufgenommenen Ausblick des Mischkonzern Associated British Foods (AB Foods) sowie von Hochstufungen der Aktien von H&M und der spanischen Inditex .