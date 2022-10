Bis zur Startglocke an der Wall Street war das Geschäft an den europäischen Aktienmärkten von Vorsicht geprägt. Als dann die Quartalsberichte grosser US-Konzerne wie UPS , Coca-Cola und General Motors mit Kursgewinnen quittiert wurden, legten auch die europäischen Börsenindizes einen Gang zu. Gut kamen in New York auch die fallenden Zinsen am US-Anleihemarkt an.