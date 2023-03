An der Spitze standen mit Einzelhändlern und Immobilien die zwei Sektoren, die unter Zinswende und Konjunkturängsten in den vergangenen Monaten am stärksten gelitten hatten. Dabei halfen auch die Zahlen von H&M . Die schwedische Bekleidungskette hatte im ersten Quartal dank eines Sondereffekts mehr verdient als vor einem Jahr und auch die Erwartungen übertroffen. Dabei hätten die Margen überzeugt, so Analyst Richard Chamberlain von RBC. H&M schnellten um mehr als 16 Prozent nach oben und zogen auch die Papiere des spanischen Modekonzerns Inditex mit, die auf ein Plus von zwei Prozent kamen.