Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Zwar rutschten sie infolge schwächelnder US-Börsen am Nachmittag von ihren Tageshochs ab, konnten dennoch überwiegend Wochengewinne einheimsen. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit plus 0,57 Prozent auf 3381,73 Punkte. Im Wochenverlauf schaffte es der Leitindex der Eurozone damit noch ins Plus mit 0,2 Prozent.

14.10.2022 18:46