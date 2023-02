Die Anleger haben am Donnerstag eine zeitweise Unruhe wegen neuer Zinssorgen letztlich gut weggesteckt. Auch an den US-Börsen wurden die ersten Kursverluste wegen Bedenken, die US-Notenbank Fed müsse weiter an der Zinsschraube drehen, zuletzt etwas kleiner. Im Fokus stand der Anstieg der US-Erzeugerpreise, der sich im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hat wie erwartet. Einige gute Quartalsberichte europäischer Unternehmen hätten den Märkten hierzulande etwas Rückenwind gegeben, hiess es.

16.02.2023 18:26