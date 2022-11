Luxusgüteraktien verzeichneten ebenfalls deutliche Gewinne. Gute Geschäftszahlen bescherten den Papieren von Richemont in Zürich ein Plus von 10,5 Prozent. Damit waren die Aktien der beste Wert im Leitindex SMI . Zudem hatte die chinesische Führung ihre strikten Corona-Bestimmungen etwas gelockert. So wurde die Zeit, die Einreisende in Quarantäne verbringen müssen, leicht verringert. Das Land ist wichtiger Absatzmarkt für Luxusgüter. Daher waren auch andere Titel wie LVMH und Swatch gefragt und zogen um jeweils etwa drei vier Prozent an. Die Hoffnungsschimmer in China stützten darüber hinaus Rohstoff- und Ölwerte .