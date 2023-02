Licht und Schatten gab es im Bankenbereich . Gut kamen die Zahlen und der Aktienrückkauf der niederländischen ABN Amro an. Die Aktien schnellten in Amsterdam um mehr als elf Prozent in die Höhe. Negativ war die Reaktion auf Societe Generale . Der Ausstieg aus dem Geschäft in Russland hatte die französische Grossbank im vergangenen Jahr belastet. Die Papiere rutschten als schwächster Wert im Cac 40 um fünf Prozent ab./la/he