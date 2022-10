Auf ein positives Echo an Europas Aktienmärkten stiess, dass sich dem Empire-State-Index zufolge die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York im Oktober überraschend deutlich eingetrübt hat. Dies werde als möglicher Grund für eine langsamere Anhebung der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed herangezogen, kommentierte Experte Andreas Lipkow. "Ob dies tatsächlich der Fall sein wird, darf bezweifelt werden", so Lipkow weiter. "Es hilft (aber), zumindest kurzzeitig einen Kaufgrund auf dem aktuell überverkauften Kursniveau der US-Aktienindizes zu finden." Diese hatten positiv auf die Daten sowie Geschäftszahlen aus dem amerikanischen Bankensektor reagiert und notierten zum europäischen Handelsende deutlich im Plus.