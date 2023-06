Die Telekom-Branche wurde in der Sektorwertung zum Schlusslicht, mit einem Minus von 0,8 Prozent. Neuerdings machen sich in dieser Branche Sorgen breit, dass sich der Online-Riese Amazon in den USA in den Telekom-Markt einmischen könnte. Führend war hingegen der Index der als defensiv geltenden Gesundheitsbranche , der mit einem Plus von 1,2 Prozent weiter zulegte.