Schwächster Sektor in Europa war die Rohstoffbranche mit minus 2,9 Prozent. Antofagasta , Anglo American , Glencore und Fresnillo waren im Londoner "Footsie" unter den grössten Verlierern mit Abschlägen von bis zu vier Prozent. Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets verwies auf die jüngsten Inflationsdaten aus China. "Das Reich der Mitte hat mehr mit den Folgen der Lockdowns zu kämpfen als bislang angenommen", betonte der Marktanalyst. "Die gedämpfte Inlandsnachfrage drückt sich in fallenden Preisen aus, was China in eine andere Position bringt als die westliche Welt, die jedoch nicht besser ist."/ajx/he