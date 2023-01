Die wichtigsten Börsen Europas haben sich am Freitag stabil gezeigt. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, der Euroregion und in Grossbritannien. Vor diesen wichtigen Tagen hielten viele Marktteilnehmer lieber die Füsse still, sagten Börsianer.

27.01.2023 18:42