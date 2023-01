An den Märkten überwiegt im neuen Börsenjahr die Annahme von Investoren, dass die wirtschaftliche Eintrübung in Europa und den USA weniger stark ausfällt als befürchtet. Eine Einschätzung, die auch Börsenexperte Andreas Lipkow teilt: "Die Marktteilnehmer finden sich langsam mit einem US-Zinsniveau von fünf Prozent ab und setzen auf eine schnelle Konjunkturerholung in China. Diese Wirtschaftsbelebung könnte das Potenzial haben, sogar eine Rezession in Europa letztendlich doch noch abwenden zu können."