Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China scheint sich vorerst in Grenzen zu halten. Am Nachmittag stützten Gewinne am US-Aktienmarkt die Kurse.

29.12.2022 18:01