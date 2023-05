Die Anleger blicken aktuell mit Sorge auf den Streit über die Schuldenobergrenze in den USA. Präsident Joe Biden lädt am Dienstag erneut hochrangige Republikaner und Demokraten zu einem Gespräch ins Weisse Haus ein. Bereits in der vergangenen Woche hatte es ein solches Treffen gegeben - ohne Durchbruch. Für Bidens Regierung ist ein Zahlungsausfall der USA keine Option. Wird die Schuldenobergrenze nicht bald erhöht, könnte es zu einem solchen kommen.