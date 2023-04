Hohe Kursgewinne in der Luxusgüterbranche haben an den wichtigsten europäischen Börsen am Donnerstag für gute Laune gesorgt. Ausschlaggebend war ein starker Jahresstart des französischen Konzerns LVMH . Am Nachmittag stützte die Erholung am US-Aktienmarkt die Kurse, sodass der EuroStoxx 50 quasi auf Tageshoch mit plus 0,67 Prozent auf 4363,24 Punkten schloss.

13.04.2023 18:47