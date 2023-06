Mit Blick aufs Branchentableau lagen am Donnerstag Automobilaktien vorne. Begründet wurde dies am Markt mit der Hoffnung, dass in China bald wieder zusätzliche Fördermassnahmen beschlossen werden könnten, um die lahmende Konjunktur anzutreiben. Dies hat zuletzt auch die Tesla -Aktien in New York im Rallymodus gehalten. Spitzenreiter im EuroStoxx waren entsprechend die Stellantis -Anteile mit plus 1,5 Prozent.