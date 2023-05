Weil die Anleger wieder positiver gestimmt sind für Aktien und damit mehr ins Risiko gingen, waren vor allem die sehr konjunktursensiblen Branchen Technologie und Automobilbau in Europa gefragt. An der Spitze des EuroStoxx schnellten die Papiere des Chipausrüsters ASML um 5,3 Prozent in die Höhe. Hier trieben auch Berichte an, dass Halbleiterunternehmen massive Investitionen in Japan planen.