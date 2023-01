Nach Inflationsdaten aus den USA haben Europas Börsen am Donnerstag mit Gewinnen geschlossen. Die Verbraucherpreise jenseits des Atlantiks sind im Dezember den sechsten Monat in Folge zurückgegangen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging daraufhin mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 4126,68 Punkte aus dem Handel. Der Index markierte ein weiteres Hoch seit Februar vergangenen Jahres und ist in diesem Jahr bereits um fast neun Prozent gestiegen.

12.01.2023 18:11