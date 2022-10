In London gewannen Easyjet gut sechs Prozent und IAG rund fünfeinhalb Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht vom Wochenende, wonach die Muttergesellschaft von British Airways ein Auge auf den Billigflieger geworfen haben könnte. Die Übernahmefantasie trieb den gesamten Tourismus-Sektor am Montag an, der mit plus 1,3 Prozent der stärkste in der Stoxx-600-Übersicht war./ajx/he