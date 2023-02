An ihrem letzten Handelstag in den Indizes EuroStoxx und Stoxx Europe 50 legten die Linde-Aktien um 2,0 Prozent zu. Der weltgrösste Industriegase-Konzern kehrt der Börse in Frankfurt den Rücken und wird fortan nur noch in New York notiert sein. Am Montag kehrt daher die italienische Grossbank Unicredit in den Leitindex der Eurozone zurück, während das französische Industrie- und Rüstungsunternehmen Safran in den währungsgemischten Stoxx einzieht.