Europas Börsen haben am Dienstag mehrheitlich ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Die Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen schwach aus, denn die Wirtschaftsstimmung trübte sich im Mai stärker als erwartet ein und erreichte den tiefsten Stand seit November 2022. Mit Blick auf den US-Schuldenstreit herrscht zudem weiterhin Unsicherheit. Zwar wurde am Wochenende ein Kompromiss gefunden, doch die Abstimmung im US-Kongress steht noch an. Sie ist für Mittwoch vorgesehen, und eine Zustimmung dort gilt als ungewiss.

30.05.2023 18:48